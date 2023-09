677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos e profundidade emocional. Se permita vivenciar a sexualidade e troca, mas sempre com segurança e cuidado. Se permita partilhar mais de seus dons e talentos, assim como ter mais profundidade nas relações. Muito potencial emocional a ser vivido. Busque usar seu magnetismo para se transformar e renascer.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Nova em Virgem

Começa hoje um novo ciclo de lunação coma Lua Nova em Virgem. Momento propício para novos começos relacionados ao mundo material e prático. Invista no seu trabalho, ou em algo novo que lhe possa ser rentável. Inicie novas rotinas e cuidados. Plante as sementes do trabalho, cuidado com o corpo e saúde e também dos bons hábitos.

Horóscopo do dia (14/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta