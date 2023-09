677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Novos começos relacionados à fé, expansão, mente intuitiva, estudos superiores e viagens grandes. Este é o momento de buscar expansão em sua vida, mas que seja bem organizada e realista. Planeje seu futuro. As sementes da fé precisam agora do seu foco para que haja expansão durante este ciclo Plante mais fé e otimismo para colher bons frutos.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Nova em Virgem

Começa hoje um novo ciclo de lunação coma Lua Nova em Virgem. Momento propício para novos começos relacionados ao mundo material e prático. Invista no seu trabalho, ou em algo novo que lhe possa ser rentável. Inicie novas rotinas e cuidados. Plante as sementes do trabalho, cuidado com o corpo e saúde e também dos bons hábitos.

Horóscopo do dia (14/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta