ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este é um momento propício para se analisar com mais frieza as relações. Você está numa busca por si mesmo e deve encarar os outros de forma mais racional e objetiva. Emoções antigas e relações do passado pedem transformação e cura. Use da energia sábia de hoje para se libertar de padrões passados que lhe aprisionam e priorize a si mesmo.

Emoções sob análise racional

Pallas entra em Libra, um signo adequado à deusa da justiça. Estamos mais ponderados, imparciais e buscando equilíbrio de fora racional e inteligente. As relações passam pelo crivo da objetividade e necessidade de sabedoria. Vesta entra em Câncer. Nosso fogo interno arde agora no sentido da depuração de emoções antigas e do passado. Busca por limpar o campo emocional e pessoal. A quadratura de ambas mostra um momento oportuno para sanar questões emocionais nas relações. A conjunção da Lua com Mercúrio em Virgem reforça a necessidade de um tom mais analítico para o campo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta