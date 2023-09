677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Ocorre agora uma forte motivação emocional e subjetiva, mas que lhe impele para o crescimento e liberdade. Questões subconscientes tem sido mobilizadas e agora lhe facilitam enxergar sua vida emocional, familiar e pessoal de forma mais livre e sem amarras. Inovações podem lhe chamar a renovar o lar ou mesmo a novas possibilidades no campo afetivo.

Alegria e expansão

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

