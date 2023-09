677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede uma vibração mais otimista, leve e desprendida. Busque não levar tudo a ferro e fogo, mas entender as nuances e possibilidades com sabedoria. Deixe ir velhas crenças aprisionantes. Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz questionamentos pessoais sobre o que é realmente prioritário para você como individualidade.

Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

Horóscopo do dia (07/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta