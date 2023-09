677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A conjunção de Sol e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz hoje grande conexão para consigo, sua essência e o que é verdadeiro em si mesmo. Busque separar tempo para se escutar e entender suas reais necessidades e propósito. A comunicação interna lhe facilita integrar dualidades e questões dissonantes em algo curativo e holístico.

Clareza e consciência

A conjunção do Sol com Mercúrio em Virgem traz para hoje maior clareza e capacidade de se conectar com a essência, a verdade e o que é correto. O signo de Virgem traz forte discernimento, senso crítico e analítico para que possamos integrar tais questões em nossas vidas. O movimento retrógrado de Mercúrio aumenta ainda mais a conexão com a verdade interior e nos possibilita realmente nos enxergar tal qual somos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta