677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe mostra com clareza questões materiais, financeiras e pessoais que precisam de mudanças e ajustes. Também o quanto expressa ou deixa de expressar seu senso de valor pessoal. Permita que os insights de hoje lhe auxiliem a reorganizar sua vida financeira e o uso dos bens materiais. Bom momento para tirar um tempo para cuidar de si mesmo.

Clareza e consciência

A conjunção do Sol com Mercúrio em Virgem traz para hoje maior clareza e capacidade de se conectar com a essência, a verdade e o que é correto. O signo de Virgem traz forte discernimento, senso crítico e analítico para que possamos integrar tais questões em nossas vidas. O movimento retrógrado de Mercúrio aumenta ainda mais a conexão com a verdade interior e nos possibilita realmente nos enxergar tal qual somos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta