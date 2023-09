SIGA NO

'Retratos fantasmas' é uma homenagem do diretor Kleber Mendonça Filho aos cinemas de rua Vitrine Filmes/ Reprodução

Seis longas-metragens brasileiros permanecem na disputa para ser o representante do Brasil no Oscar 2023. A lista foi divulgada na manhã desta terça-feira (5/9) pela Academia Brasileira de Cinema. O escolhido tentará concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024. Ao todo foram 28 produções inscritas.

Confira a lista dos selecionados:

-“Estranho caminho”, de Guto Parente (estreia não divulgada);

-“Noites alienígenas”, de Sergio de Carvalho (já lançado nos cinemas);

-“Nosso sonho - A história de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria (lançamento previsto para o dia 21 de setembro);

-“Pedágio”, de Carolina Markowicz (lançamento previsto para o dia 8 de setembro);

-“Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho (em cartaz nos cinemas);

-“Urubus”, de Claudio Borrelli (já lançado nos cinemas).

Na próxima terça-feira, dia 12 de setembro, será escolhido, entre os seis pré-selecionados, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

O título escolhido será divulgado pelas redes sociais da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Este ano, a Comissão de Seleção é formada por 24 profissionais, incluindo o cineasta mineiro Gabriel Martins ("Marte Um"). A 96ª cerimônia do Oscar está prevista para 10 de março de 2024, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.