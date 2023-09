677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você está cheio de possibilidades expansivas no seu setor criativo. Estará ainda mais confiante em si mesmo e em seu valor, mas deve se conectar com esta faceta benéfica dentro de si mesmo primeiro. Busque resgatar o senso de diversão e aventura que existe em aí dentro. Segurança pessoal na busca do se arriscar e viver o lúdico. Relação com crianças e filhos beneficiada. Também excelente para hobbies, esportes, artes e criatividade no geral.

Júpiter retrógrado em Touro

Júpiter fica retrógrado no seu signo (solar ou ascendente). Este é um importante período em sua vida no qual muitas expansões tendem a acontecer, mas que precisam de um resgate de fé em si mesmo primeiro. Volte-se para si mesmo e viva com muita honestidade seus anseios, desejos e valores. Resgate sua alegria de viver, liberdade e senso de expansão. Pode haver muito crescimento agora, contanto você seja fiel a si mesmo.

