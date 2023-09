SIGA NO

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está cheio de possibilidades expansivas no seu setor coletivo. A vontade de participar de grupos, fazer algo significativo pelo coletivo ou expandir seu círculo de amizades se faz alta, mas você deve refletir e ponderar primeiro. Resgate quais valores são importantes e devem ser partilhados. Amigos, ideias novas e organizações podem lhe aumentar o senso de fé e otimismo na vida. Mesmo se for nos bastidores, busque influenciar de forma positiva.

Júpiter retrógrado em Touro

Júpiter fica retrógrado no seu signo (solar ou ascendente). Este é um importante período em sua vida no qual muitas expansões tendem a acontecer, mas que precisam de um resgate de fé em si mesmo primeiro. Volte-se para si mesmo e viva com muita honestidade seus anseios, desejos e valores. Resgate sua alegria de viver, liberdade e senso de expansão. Pode haver muito crescimento agora, contanto você seja fiel a si mesmo.

Horóscopo do dia (04/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta