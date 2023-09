677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você passa por um momento de possibilidades expansivas no seu setor subconsciente, emocional e espiritual. Estará se reinventando e se libertando das velhas estruturas, valores e amarras. O movimento retrógrado vai facilitar o processo do mergulho interior. Se permita o dissolver do que já foi, pois muita coisa boa virá no futuro breve. Seu senso de espiritualidade ganha forte valor neste período. Confie no fluxo da vida.

Júpiter retrógrado em Touro

Júpiter fica retrógrado no seu signo (solar ou ascendente). Este é um importante período em sua vida no qual muitas expansões tendem a acontecer, mas que precisam de um resgate de fé em si mesmo primeiro. Volte-se para si mesmo e viva com muita honestidade seus anseios, desejos e valores. Resgate sua alegria de viver, liberdade e senso de expansão. Pode haver muito crescimento agora, contanto você seja fiel a si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta