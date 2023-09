SIGA NO

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Hoje você está mais subjetivo no setor da comunicação e expressando de forma mais impulsiva e emocional. Há uma forte conexão com seus ideais, crenças, fé e visões de mundo, mas que você deve se acautelar para não comunicar de forma abrupta, agressiva ou impulsiva. Busque refletir sobre tais questões de forma equilibrada para que use a comunicação a seu favor.

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta