CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Hoje você está mais conectado com seu mundo pessoal, subjetividade, sonhos, vida familiar e íntima. Todavia, também está sendo desafiado pelo mundo lá fora, compromissos, carreira e imagem pública. Busque equilibrar estes setores e evite despejar raivas sobre pessoas próximas ou deixar que figuras de autoridade lhe levem a tal ponto. Saiba quem você é e pondere bem suas emoções, usando de racionalidade a maturidade.

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta