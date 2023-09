677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais individual, aguerrido e assertivo. A oposição à Lua no setor das relações mostra que pode ter de lidar com emoções intensas sobre o outro ou vindas do outro. Você está mais individual, mas sem perder sua natural capacidade de ponderar e refletir. Busque este lado para equilibrar os ânimos e achar o respeito e acordo justo junto ao outro.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

Horóscopo do dia (01/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta