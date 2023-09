677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Hoje você está com as emoções mais voltadas para o campo psíquico e espiritual, mais conectado ao subjetivo. Todavia, existem demandas intensas no mundo material que lhe pedem atenção. Cuidado com conflitos no ambiente de trabalho, doméstico ou na saúde, já que emoções subconscientes estão mais aguerridas. Busque respeitar seus limites e individualidade para cooperar com as pessoas no campo pragmático melhor.

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

