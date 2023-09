677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo uma carga maior emocional, instintiva e subjetiva. Ao mesmo tempo, Marte, seu regente, se encontra no signo oposto ao seu, lhe motivando na ação junto aos outros. Cuidado, porém, para não deixar que as relações te façam explodir; deve buscar segurança em si mesmo para lidar bem com as demandas alheias, buscando senso de respeito às individualidades e cooperação sadia.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

Horóscopo do dia (01/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta