Horóscopo do dia (01/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoção e ação

A Lua entra em Áries e nos traz um clima emocional mais aguerrido, individual, ativo e impulsivo. A oposição a Marte em Libra nos faz questionar nossas emoções pessoais perante as relações e o embate com outras individualidades. Ações conjuntas podem ser benéficas, contanto as emoções estejam claras e os propósitos individuais delineados. Evite reações explosivas através de uma ação diplomática e ponderada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo uma carga maior emocional, instintiva e subjetiva. Ao mesmo tempo, Marte, seu regente, se encontra no signo oposto ao seu, lhe motivando na ação junto aos outros. Cuidado, porém, para não deixar que as relações te façam explodir; deve buscar segurança em si mesmo para lidar bem com as demandas alheias, buscando senso de respeito às individualidades e cooperação sadia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você está com as emoções mais voltadas para o campo psíquico e espiritual, mais conectado ao subjetivo. Todavia, existem demandas intensas no mundo material que lhe pedem atenção. Cuidado com conflitos no ambiente de trabalho, doméstico ou na saúde, já que emoções subconscientes estão mais aguerridas. Busque respeitar seus limites e individualidade para cooperar com as pessoas no campo pragmático melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje as relações em grupo, amizades e contextos coletivos lhe intensificam as emoções de forma aguerrida. Você pode estar mais reativo e inclinado à discussão e embate. Todavia, será preciso que você se posicione com equilíbrio para não perder a razão. Seja fiel aos seus posicionamentos, mas saiba ser equilibrado e mesmo diplomático para achar acordos saudáveis com os semelhantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra em Áries e lhe traz um tanto mais de espírito aguerrido e independência. Em especial no trabalho e uso da autoridade, está mais assertivo e forte. Todavia, questões emocionais, pessoais e/ou familiares podem lhe demandar e você precisa equilibrar o processo. Cuidado para não explodir com figuras de autoridade ou pessoas de sua intimidade. Respeite seus limites e busque a boa luta de forma balanceada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje suas emoções estão mais selvagens, expansivas e assertivas. Você se conecta aos seus ideais, crenças, fé e visões de mundo de forma intensa. Isso pode te levar a se comunicar de forma mais combativa. Deve, porém, se acautelar para a agressividade verbal. Coloque seus pontos de vista de forma clara, mas use de ponderação e diplomacia para não perder a razão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje você passa por transformações emocionais intensas e deve permitir esse processo com coragem e consciência. Questões materiais e financeiras podem ser gatilhos para que você repense a forma como sente e se posiciona. Evite embates agressivos que envolvam tais questões. Busque ponderar e negociar, usando de equilíbrio para chegar a acordos justos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais individual, aguerrido e assertivo. A oposição à Lua no setor das relações mostra que pode ter de lidar com emoções intensas sobre o outro ou vindas do outro. Você está mais individual, mas sem perder sua natural capacidade de ponderar e refletir. Busque este lado para equilibrar os ânimos e achar o respeito e acordo justo junto ao outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, lhe pede um tanto mais de ação interior, psíquica e de bastidores. Você está mais conectado com o campo sutil e subconsciente. A oposição à Lua, todavia, lhe conecta emocionalmente ao campo material. Evite descontar as raivas no corpo físico, objetos materiais, colegas de trabalho ou prestadores de serviço. Aprenda aqui a lidar com o campo emocional de forma equilibrada, levando energia resolutiva para o pragmático.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você está mais emocionalmente conectado a si mesmo e seu modo de se expressar e encarar a vida. Todavia, deve se acautelar, pois pode ter divergências com outras pessoas, amigos, grupos, online e situações coletivas. Evite as intempéries e brigas impulsivas. Lembre-se que não é uma questão de vida ou morte, mas que pode lutar por seus ideias de forma equilibrada e usando um bocado de diplomacia e ponderação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje você está mais conectado com seu mundo pessoal, subjetividade, sonhos, vida familiar e íntima. Todavia, também está sendo desafiado pelo mundo lá fora, compromissos, carreira e imagem pública. Busque equilibrar estes setores e evite despejar raivas sobre pessoas próximas ou deixar que figuras de autoridade lhe levem a tal ponto. Saiba quem você é e pondere bem suas emoções, usando de racionalidade a maturidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje você está mais subjetivo no setor da comunicação e expressando de forma mais impulsiva e emocional. Há uma forte conexão com seus ideais, crenças, fé e visões de mundo, mas que você deve se acautelar para não comunicar de forma abrupta, agressiva ou impulsiva. Busque refletir sobre tais questões de forma equilibrada para que use a comunicação a seu favor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje há uma forte conexão emocional com seu senso de valor próprio, talentos, finanças e espaço pessoal. Todavia, também está tendo de lidar com colocar limites justos no que é partilhado. Evite histeria ou brigas, mas deve usar de razão e objetividade para defender seu espaço de forma saudável. Questões afetivas, sexuais, financeiras e pragmáticas pedem acordos equilibrados.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta