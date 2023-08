677



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua Cheia em Peixes lhe traz clareza na afetividade para com seus amigos e grupos. Sua necessidade de acolher e ser acolhido está alta. O olhar destas pessoas lhe auxiliará a enxergar as mudanças pelas quais passa. Também sua sensibilidade para com o coletivo e o planeta está em alta. Auxilie o quanto puder e viva sua sensibilidade em prol do bem de todos.

Lua Cheia em Peixes

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Peixes. Estamos plenos de emoções que nos remetem ao espiritual, coletivo e tudo aquilo que é sublime. Essa sensibilidade plena nos pede compaixão, fluidez e entrega. Intensidade na fluidez e percepção de instâncias mais sutis da vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta