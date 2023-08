677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz conectar com seu senso de amor próprio, vaidade, beleza, magnetismo e valor. A oposição à Lua mostra que deve partilhar com o outro, mas evitar dependência da validação alheia. Não espere que o outro lhe dê valor, mas valorize-se primeiro e isso transbordará naturalmente para as relações. Evite mudar o que não deve para agradar quem seja; busque antes aprovação de sua consciência.

Equilíbrio pessoal e coletivo

Ocorre hoje uma oposição da Lua em Aquário com Vênus em Leão. Há segurança emocional em sermos participantes de grupos, amizades e em prol da coletividade. Todavia, Vênus em Leão nos pede pauta no valor pessoal, individual e único. Devemos equilibrar ambas tendências. Revisão de valores pessoais para não se repetir padrões massificados que muitas vezes fazemos meio inconscientes ou por sermos levados pelo pensamento de massa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta