CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, faz oposição a Vênus. Suas emoções gravitam muito para o emocional profundo, afetividade e sexualidade, mas também emoções desafiadoras como ciúmes, raiva e afins. Há uma reconexão com seu senso de valor próprio que lhe auxilia a cuidar primeiro de si mesmo e se nutrir mais amorosamente. Busque equilibrar estas polaridades para não cair no erro de dar demais de si e se esquecer no processo.

Equilíbrio pessoal e coletivo

Ocorre hoje uma oposição da Lua em Aquário com Vênus em Leão. Há segurança emocional em sermos participantes de grupos, amizades e em prol da coletividade. Todavia, Vênus em Leão nos pede pauta no valor pessoal, individual e único. Devemos equilibrar ambas tendências. Revisão de valores pessoais para não se repetir padrões massificados que muitas vezes fazemos meio inconscientes ou por sermos levados pelo pensamento de massa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta