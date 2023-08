677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Será preciso rever a relação com o outro. Veja se não depende demais da aprovação alheia ou das motivações e ideias dos outros. Aprenda a ter mais veracidade e autonomia em sua vida social. Também deve analisar quais mudanças precisam ocorrer nas relações a dois. Audácia e diversidade social. Estes insights lhe auxiliarão a ter mais força de ação em prol de grupos, pessoas e da coletividade.

Urano retrógrado em Touro

Urano entra em movimento retrógrado no signo de Touro pelo resto deste ano. O planeta das revoluções, transformações rápidas, do coletivo e do alternativo nos pede interiorização. Que busquemos essa renovação de valores primeiramente do lado de dentro. Este pode ser um período muito bom para repensar a vida, a economia e a utilização dos recursos naturais de maneira mais sustentável. Se revolucione primeiro antes de querer mudar o mundo.Ele faz bons aspectos com Mercúrio e Marte em Virgem, nos trazendo insights sobre mudanças de ordem prática que devemos realizar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta