AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe traz intensas energias emocionais transformadoras. Existem certas questões emocionais subconscientes, psíquicas e/ou espirituais sendo depuradas em sua vida e agora é um excelente momento para agir pontualmente e pragmaticamente sobre eles. Busque renovação, jogue fora o que é acúmulo e deixe ir todo lixo emocional neste benéfico movimento interno.

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta