SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este momento lhe traz intensas energias ligadas ao campo material. Você tem transformado ao longo dos anos seu senso de valor próprio e este é um momento muito favorável para fazer mudanças de carreira, de trabalho ou financeiras que lhe sejam benéficas. Está mais aguerrido em buscar seu lugar no mundo e mudar sua situação financeira de forma definitiva. Aproveite para conquistar o que é seu.

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta