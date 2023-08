677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este momento lhe traz intensas energias emocionais transformadoras. Você tem passado por profundas mudanças ligadas ao lar, família, passado, aos pais ou tudo que lhe dá segurança. Estas mudanças ainda ocorrem, mas agora há uma forte força psíquica, magnética e espiritual que lhe impele a seguir em frente, limpar o campo emocional e deixar ir o que não é mais para você.

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta