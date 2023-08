677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz energias mais individuais, aguerridas e assertivas. Está mais firme em si mesmo e isso lhe facilita um aprofundamento na sua expressão emocional e de tudo aquilo que foi reprimido ou não foi expresso. Está mais focado em assumir seu poder pessoal e dirigir a vida conforme seu próprio comando.

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta