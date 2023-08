677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe traz transformações profundas ligadas ao campo material. Você está mais ciente de seu senso de valor próprio e lutando por isso. Velhas estruturas ligadas ao trabalho, rotina, serviços e/ou saúde podem estar ruindo, mas lhe pedem essa virada de atitude no sentido de se valorizar mais, cuidar melhor de si mesmo e se manter firme nestes propósitos.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

Horóscopo do dia (25/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta