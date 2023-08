677

Horóscopo do dia (25/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação e ação prática

O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Momento para se aprofundar na visão do mundo material e suas estruturas, agindo com precisão sobre o que está estagnado e transformando estruturas e construções rígidas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe as vibrações de Plutão. Sua força de ação cotidiana e no trabalho lhe facilita transformar velhas estruturas e buscar maior realização de carreira e se empoderar mais da própria vida. Deve romper com velhos hábitos nocivos e agir em prol de um cuidado com a saúde mais transformador, determinado e constante.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe traz fortes energias para expressar a si mesmo a partir da transformação e aprofundamento em suas crenças, fé e eixo ético. Estará bem mais aguerrido, mas sem perder o tom pragmático tão característico do elemento terra. Você tem se transformado profundamente e agora não aceitará menos em termos da expressão real de quem você é.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz profundas transformações emocionais e internas. Pode estar mudando de lar ou buscando novas possibilidades neste sentido e isso é facilitado pelo seu desapego interno e visão mais pragmática das emoções. Questões familiares lhe pedem mais posicionamento. Também no campo do afetivo e/ou sexual, há mais energia mobilizada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz um senso transformador ligado ao campo intelectual e comunicativo. Velhas estruturas estão ruindo em termos de relacionamentos, parcerias e/ou vida social. Você terá agora uma atitude mais aguerrida e senso crítico ao lidar com os outros. Busque encarar os problemas com senso de realidade e comunique-se de forma autêntica.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz transformações profundas ligadas ao campo material. Você está mais ciente de seu senso de valor próprio e lutando por isso. Velhas estruturas ligadas ao trabalho, rotina, serviços e/ou saúde podem estar ruindo, mas lhe pedem essa virada de atitude no sentido de se valorizar mais, cuidar melhor de si mesmo e se manter firme nestes propósitos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz energias mais individuais, aguerridas e assertivas. Está mais firme em si mesmo e isso lhe facilita um aprofundamento na sua expressão emocional e de tudo aquilo que foi reprimido ou não foi expresso. Está mais focado em assumir seu poder pessoal e dirigir a vida conforme seu próprio comando.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz intensas energias emocionais transformadoras. Você tem passado por profundas mudanças ligadas ao lar, família, passado, aos pais ou tudo que lhe dá segurança. Estas mudanças ainda ocorrem, mas agora há uma forte força psíquica, magnética e espiritual que lhe impele a seguir em frente, limpar o campo emocional e deixar ir o que não é mais para você.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão e Marte, seus regentes, fazem um aspecto harmônico. Você estará buscando com intensidade as relações humanas, mas com um tom de veracidade e conteúdo emocional. O momento lhe pede que enxergue com honestidade suas emoções mais profundas e aprenda a expressá-las, mas com leveza, objetividade e sem perder a cabeça.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz intensas energias ligadas ao campo material. Você tem transformado ao longo dos anos seu senso de valor próprio e este é um momento muito favorável para fazer mudanças de carreira, de trabalho ou financeiras que lhe sejam benéficas. Está mais aguerrido em buscar seu lugar no mundo e mudar sua situação financeira de forma definitiva. Aproveite para conquistar o que é seu.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) recebe as vibrações de Marte. Pode haver aqui um tanto de inquietação no sentido de se transformar e seguir aquilo em que acredita. Busque se conectar com sua fé, sabendo que está num processo de renascimento. As posições planetárias também lhe favorecem agora a capacidade de materialização, trabalho e lucro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz intensas energias emocionais transformadoras. Existem certas questões emocionais subconscientes, psíquicas e/ou espirituais sendo depuradas em sua vida e agora é um excelente momento para agir pontualmente e pragmaticamente sobre eles. Busque renovação, jogue fora o que é acúmulo e deixe ir todo lixo emocional neste benéfico movimento interno.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz um senso transformador ligado ao campo intelectual e comunicativo. Você tem transformado muito profundamente sua relação com grupos, amigos, na coletividade, internet e causas e agora está mais equipado para comunicar sua individualidade com senso crítico e pragmático em tais contextos. Lute por aquilo que realmente merece defesa e tenha os pés no chão neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta