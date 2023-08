677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Seu lado expansivo está muito mobilizado hoje pela Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente), algo mesmo intenso e cavalar. Suas emoções lhe pedem que use de todas as suas qualidades de fé e otimismo para avançar e expandir. Se permita sentir liberdade e fé, mobilizando as energias para atrair o que deseja.

Aventura e expansão

A Lua entra na fase Crescente em Sagitário: estamos mais expansivos, otimistas e buscando alegria e aventura. Nossas emoções pedem expansão, otimismo e expressividade. Busque fluir mais com a fé no futuro e enxergar a vida sob lentes mais esperançosas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta