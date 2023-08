677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Estamos próximos de seu aniversário, porém é um fim de ciclo. Este período lhe trará consciência de tudo o que fez e deixou de fazer no último ano. Terá mais clareza de suas motivações psicológicas, sendo preciso um senso crítico e analítico para com o subconsciente. Clareza também no nível espiritual. Se permita reciclar e limpar as velhas emoções.

Sol em Virgem

A entrada do Sol no signo de Virgem marca os próximos 30 dias, nos trazendo consciência do mundo material e seu funcionamento. Estaremos mais atentos aos nossos corpos, saúde, trabalho e rotinas. Nosso brilho aqui vem de executar com precisão meticulosa nossas tarefas, analisar, organizar e tornar tudo mais eficiente e otimizado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta