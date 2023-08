677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você tem se pautado em seus princípios e visões com rigor e meticulosidade. Todavia, é chamado a raciocinar com mais flexibilidade, sensibilidade e/ou espiritualidade. Metas futuras pedem meditação, devaneios criativos e uso do magnetismo. Bom momento para flexibilizar a mente e se abrir para as muitas novas possibilidades do momento.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Equilíbrio sonho e realidade

A oposição de Marte em Virgem com Netuno em Peixes pode nos fazer oscilar entre ação prática e devaneios imaginativos. Também podemos esbarrar em uma destas facetas através da relação com os outros. Busque equilibrar sonho com realidade. Atenção para não fantasiar sua ação, ego ou força de trabalho. Busque integrar a sensibilidade e/ou espiritualidade na sua vida prática.

Horóscopo do dia (22/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta