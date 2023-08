SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua assertividade para ganhar dinheiro e lutar pela vida material está em alta. Todavia, também é chamado a se entregar com profundidade às questões emocionais. Transformar tais emoções lhe será benéfico para achar soluções práticas. A energia sexual estará intensa, mas também pede um senso de espiritualidade e entrega no processo, sem perder sua individualidade.

Equilíbrio sonho e realidade

A oposição de Marte em Virgem com Netuno em Peixes pode nos fazer oscilar entre ação prática e devaneios imaginativos. Também podemos esbarrar em uma destas facetas através da relação com os outros. Busque equilibrar sonho com realidade. Atenção para não fantasiar sua ação, ego ou força de trabalho. Busque integrar a sensibilidade e/ou espiritualidade na sua vida prática.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta