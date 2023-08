677

Horóscopo do dia (20/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Nutrindo relações e individualidade

Lua e Ceres em Libra nos trazem a necessidade de nos nutrir através das relações e parcerias. Há senso de segurança em viver o lado sociável, humano e as trocas. Todavia, a oposição a Quíron em Áries nos relembra que não podemos ferir nossa individualidade para ganhar a atenção ou afeto do outro. O Nodo Norte também em Áries nos lembra que devemos focar em nossa própria individualidade para aí sim se relacionar de forma mais saudável com os outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções gravitam agora em direção ao outro, casamento, parcerias e/ou vida social. Tudo isso pode lhe nutrir muito e trazer senso de segurança emocional. Todavia, deve se acautelar para não ferir sua individualidade no processo. O Nodo Norte no seu signo te relembra de contar com sua individualidade como base. Aí sim estará apto a se relacionar sem perder a si mesmo de vista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora uma forte conexão com o mundo material e seu funcionamento. Está se nutrindo de formas equilibradas de gerir o trabalho e a saúde. Todavia, deve se acautelar para não ferir a sensibilidade no processo. Lembre-se que a saúde psíquica é tão importante quanto a física. Estar mais conectado com a sensibilidade e o lado espiritual lhe auxiliará a aproveitar melhor as vivências materiais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe faz focar emocionalmente em si mesmo, nos seus e nas suas possibilidades individuais. Está se nutrindo de criatividade, arte, expressão, romances e o lúdico. Todavia, deve ter cuidado para não se ferir num excesso de egoísmo. Você deve buscar partilhar o que tem de bom para com os semelhantes e dar sua contribuição coletiva. Fazendo isso terá mais condições de aproveitar suas qualidades pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe leva hoje ao lugar seguro das emoções pessoais, convivência familiar, da afetividade e nutrição pessoal e dos seus próximos. Todavia, deve se acautelar para não ferir seus limites, autoridade e respeito próprio. Busque estabelecer limites claros e justos. Também dedique-se mais à carreira e compromissos seus. Isto lhe facilitará chegar num equilíbrio em se nutrir do melhor de ambos os mundos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte conexão com o mundo intelectual, da comunicação e ideias e você está se nutrindo deste aspecto. Todavia, deve se acautelar para não ferir sua fé com excessos da mente, do medo ou indecisão. Busque ter mais coragem, fé e ousar olhar para seu futuro de forma diferente. Esse resgate do otimismo lhe favorece colocar as ideias mais em ordem e tirar o melhor delas e da sua força mental.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tende agora a se conectar emocionalmente e se nutrir de seus valores pessoais, finanças, talentos e tudo aquilo já estabelecido. Todavia, deve tomar cuidado para não ferir sua sensibilidade, necessidade de transformação e partilha. Lembre-se que certos confortos podem ser nocivos e que mudanças podem ser benéficas. Busque transformar o que for preciso e tenha mais iniciativa emocional. Também viver o afeto e/ou sexualidade, saindo um pouco de si, pode ser gratificante neste momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Lua e Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem grande segurança emocional em si mesmo e você se nutre desta conexão com sua individualidade. Todavia, deve tomar cuidado para não ferir seu senso de relacionamento e parceria. Busque se relacionar e ter honestidade perante o outro. A cura de feridas nas relações vai lhe facilitar a conexão emocional consigo próprio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz forte conexão espiritual, emocional e com questões psíquicas. Está se nutrindo de sonhos e possibilidades. Todavia, deve se acautelar para não ficar só sonhando acordado e ferir seu senso de realização e trabalho. Você deve sonhar, mas tem de dar os primeiros passos. Busque mais disciplina e ação material para fazer estes sonhos acontecerem.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe estimula muito ao convívio humano, amizades, atividades em grupo e sociais. Todavia, deve focar em ser você mesmo para lidar melhor com tais contextos. Lembre-se que você não precisa se ferir em sua expressão para agradar. Busque ser transparente, para aí sim se nutrir das boas relações em grupo, do melhor das amizades e na vida online.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje você está conectado com seu senso de dever, limites, trabalho, carreira e tudo isso pode lhe nutrir e dar segurança. Todavia, deve se acautelar para não ferir suas emoções, sensibilidade, o tempo de vida pessoal e/ou familiar. Busque ouvir primeiro sua sensibilidade e estabeleça prioridades, para aí sim dar de si no trabalho ou na autoridade de forma justa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há uma forte conexão emocional com suas crenças, objetivos futuros, fé, princípios e possibilidades expansivas. Tudo isso está lhe nutrindo e dando segurança. Todavia, deve ter cuidado para não exagerar nestes quesitos e ferir seu lado mais leve e despojado. Busque analisar tudo com mais flexibilidade e racionalidade. Focar no presente e de forma realista lhe facilita trazer o abstrato mais para o terreno concreto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conexão com suas emoções mais profundas e partilhadas está mais intensa agora e lhe nutre. Afeto, sexualidade e aprofundamento podem ser muito bons agora. Todavia, deve se acautelar para não ferir seus valores e senso de espaço. Busque estabelecer bem seus limites e senso de valor próprio para aí sim estar por inteiro e se nutrir do aprofundamento partilhado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta