677

Capa do álbum 'Snow Angel', de Reneé Rapp Divulgação O EP “Everything to Everyone”, lançado em 2022, colocou o nome de Reneé Rapp como uma das artistas pop da nova geração favoritas entre o público na internet. Agora, ela traz uma versão mais madura de si mesma com seu álbum de estreia, “Snow Angel”, lançado nesta sexta-feira (18/8). Com 12 faixas mergulhadas em um pop catártico, a artista usa o sarcasmo para navegar sobre relacionamentos e coração partido, crescimento, combinada com a ansiedade que acompanha esses temas. O EP “Everything to Everyone”, lançado em 2022, colocou o nome de Reneé Rapp como uma das artistas pop da nova geração favoritas entre o público na internet. Agora, ela traz uma versão mais madura de si mesma com seu álbum de estreia, “Snow Angel”, lançado nesta sexta-feira (18/8). Com 12 faixas mergulhadas em um pop catártico, a artista usa o sarcasmo para navegar sobre relacionamentos e coração partido, crescimento, combinada com a ansiedade que acompanha esses temas.









Ouça:









Veja a tradução das músicas do álbum “Snow Angel”:





%uD83D%uDEA8 Confira a tradução COMPLETA de TODAS a músicas do %u2018Snow Angel%u2019, primeiro álbum de estúdio da compositora e cantora Reneé Rapp %u2014 A THREAD! pic.twitter.com/5X6oANhjKR %u2014 Reneé Rapp Brasil (@BRReneeRapp) August 18, 2023





Reneé Rapp, de 23 anos, é de Huntersville, nos Estados Unidos, e começou a carreira fazendo musicais. Ela chamou atenção pela potência vocal ao interpretar a icônica Regina George no musical de “Meninas Malvadas”.





Em 2020, a artista foi escalada para o papel de Leighton Murray na série “A vida sexual das universitárias”, da HBO Max . Com duas temporadas bem sucedidas, ela anunciou que participará de apenas alguns episódios da terceira e depois deixará o programa.





Agora ela mergulhou de vez em sua carreira musical e promete ser a nova obsessão do pop. Prova disso é o EP "Everything to Everyone", lançado em 2022, que conta com mais de 130 milhões de reproduções