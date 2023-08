SIGA NO

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas emoções estão voltadas para o coletivo e a melhor forma de servir e ser útil neste sentido. Comunicar e agir sobre tais emoções, mas junto de um realismo, será muito benéfico. Também o pertencimento a grupos se faz alto, mas carece de se aliar a um respeito à própria individualidade. Busque ser apoio para seus amigos e também para os necessitados.

Emoções com senso crítico

A Lua em Virgem nos traz um senso crítico e de aterramento para se lidar com as emoções. A conjunção a Mercúrio potencializa ainda mais essa capacidade de analisar o campo subjetivo com mais praticidade e intelecto. Já a conjunção a Marte nos impele a agir mais tanto nas questões subjetivas quanto nas práticas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta