Ailton Krenak tomou posse na Academia Mineira de Letras em março deste ano Marcos Vieira/EM/D.A Press

O escritor Ailton Krenak, integrante da Academia Mineira de Letras (AML), concorrerá à cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras (ABL), vaga com a morte do historiador José Murilo de Carvalho no último domingo (13/8), em decorrência da COVID-19. Ambos nasceram em Minas Gerais.



O líder indígena e escritor tem sido estimulado por segmentos importantes da sociedade civil a concorrer à vaga. A inscrição deve ocorrer depois da sessão da ABL em homenagem a José Murilo, com o envio da carta de intenção a acadêmicas e acadêmicos responsáveis pela eleição.





Se for eleito, Krenak será o primeiro integrante indígena da história da Academia Brasileira de Letras, inaugurando um tempo de respeito à diversidade e à sabedoria das culturas ancestrais.



Pensador, ambientalista, filósofo, poeta e escritor, Ailton Krenak nasceu em Itabirinha, no Vale do Rio Doce, em 1953. É autor de “Ideias para adiar o fim do mundo”, “Futuro ancestral” e “A vida não é útil”, entre outros livros. Sua obra foi traduzida em mais de 13 idiomas. Atualmente, vive na Reserva Indígena Krenak, na cidade mineira de Resplendor, no Vale do Rio Doce.

Uma das vozes mais influentes na defesa da unidade entre homem e natureza, Krenak é professor honoris causa pela Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Humanidade em xeque

Em crítica ao descolamento e à falta de sintonia da chamada “humanidade” com a terra –sistematicamente “devorada” por grandes corporações que controlam os recursos financeiros em circulação no planeta, o autor chama a atenção para a exclusão desse seleto grupo de uma variedade daquelas que são consideradas “sub-humanidades” – caiçaras, indígenas, quilombolas –, que vivem em coletivos em seus territórios de origem, vinculados à memória ancestral.



Também integram o grupo das “sub-humanidades” todos aqueles que, arrancados das terras que lhes emprestam identidade, foram lançados às periferias das cidades, em áreas vulneráveis e degradadas.



“Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade”, afirma Ailton Krenak.