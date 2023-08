677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz a consciência de suas questões profissionais, de estruturação, com autoridades e no direcionamento da vida adulta. Tudo isso lhe empodera e deve ser feito com criatividade e alegria. Todavia, podem haver frustrações e negações nestes quesitos. Busque olhar honestamente para si mesmo e onde negou amadurecer ou assumir responsabilidade. Este forte magnetismo lhe permite impulsionar seus propósitos no mundo e resgatar seu poder de concretizar na vida.

Resgatando o poder

Ocorre hoje uma conjunção do Sol com Lilith em Leão. Estamos mais conscientes daquilo que foi negado em termos de individualidade, poder pessoal, criatividade e espaço próprio. Todavia, quando bem integrado, este aspecto nos motiva a usar nosso potencial negado como forma de multiplicação deste potencial criativo. Consciência também da sexualidade e poder de atração. Dia propício para resgatar o poder de sua unicidade e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta