LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, se encontra com Lilith no seu signo (solar ou ascendente). Este é um momento muito importante para olhar a si mesmo com honestidade e se empoderar. Frustrações por não ter sido fiel a si mesmo ou não ter assumido poder ou brilho quando deveria podem ter de ser encaradas. Mas lembre-se que isso se tornará um força e agora poderá recomeçar muito mais consciente de si mesmo, suas questões emocionais, afetivas, sexuais e de expressão pessoal. Fortíssimo magnetismo pessoal em alta.

Resgatando o poder

Ocorre hoje uma conjunção do Sol com Lilith em Leão. Estamos mais conscientes daquilo que foi negado em termos de individualidade, poder pessoal, criatividade e espaço próprio. Todavia, quando bem integrado, este aspecto nos motiva a usar nosso potencial negado como forma de multiplicação deste potencial criativo. Consciência também da sexualidade e poder de atração. Dia propício para resgatar o poder de sua unicidade e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta