AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este é um novo começo para você na área dos relacionamentos. Se está solteiro há grande possibilidade de encontrar novas pessoas. Se já está numa relação, este momento propicia as mudanças necessárias para melhorar a relação com mais alegria e honestidade. Tudo isso, porém, lhe pede revolução emocional, que rompa com velhas formas de sentir e carências que já não cabem neste momento.

Lua Nova em Leão

Começamos um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Leão traz a possibilidade de novos começos na área criativa, romances, autoexpressão, com os filhos e com tudo aquilo que nos é muito pessoal. Plante agora a semente da criatividade e alegria. A quadratura a Urano em Touro traz um forte senso de inovação e busca por valores alternativos para o ciclo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta