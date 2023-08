SIGA NO

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este é um novo começo para você na área espiritual e emocional. Busque agora tudo aquilo que lhe permita expressar o terreno subjetivo com mais criatividade. Busque arte, análise emocional, espiritualidade, meditação, oração, magnetismo ou outras ferramentas que lhe permitam expressar a riqueza sutil. Mas será preciso ousar romper com velhas crenças e visões de mundo para alcançar este objetivo do ciclo.

Lua Nova em Leão

Começamos um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Leão traz a possibilidade de novos começos na área criativa, romances, autoexpressão, com os filhos e com tudo aquilo que nos é muito pessoal. Plante agora a semente da criatividade e alegria. A quadratura a Urano em Touro traz um forte senso de inovação e busca por valores alternativos para o ciclo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta