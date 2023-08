677

Professor Fábio Martins morreu aos 87 anos Acervo pessoal

Será enterrado nesta quarta-feira (16/8), às 10h, no Cemitério do Bonfim, o corpo do professor aposentado da UFMG Fábio Martins. Morto hoje (15/8), aos 87 anos, em decorrência de uma trombose no Hospital Madre Teresa, ele estava internado desde o início deste mês.

Nascido em Morro do Pilar, Martins foi coordenador do Rádio Educativo, projeto de extensão da universidade que utiliza o rádio em escolas da periferia da região metropolitana de Belo Horizonte como ferramenta de ensino e inserção social.

Foi editor da Revista "Rádio em Revista", publicada pela Fafich, onde atuou como professor no Departamento de Comunicação até se aposentar.

Também escreveu o livro "Senhores ouvintes - No ar, a cidade e o rádio". Fruto de longa pesquisa, esse livro apresentou a história do rádio em Belo Horizonte. Na publicação, o autor colheu depoimentos de profissionais da área, além de sua própria experiência no meio.

Martins atuou na Rádio Itatiaia. Em 1964, deu um furo de reportagem, informando sobre o Golpe Militar à emissora.