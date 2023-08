SIGA NO

Garcia iria receber o troféu Oscarito nesta noite no Festival de Cinema de Gramado (RS), ao lado de Laura Cardoso Reprodução/Instagram A atriz Laura Cardoso, 95, foi uma das últimas pessoas a conversar com a atriz Léa Garcia, que morreu nesta terça-feira (15/8), aos 90 anos, após um infarto. Garcia iria receber o troféu Oscarito nesta noite no Festival de Cinema de Gramado (RS), ao lado de Laura.

Pelas redes sociais, a veterana artista lamentou a perda. "Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias em Gramado, sorrindo e nos divertindo, como nos velhos tempos", publicou.

O apresentador Manoel Soares também se posicionou. "Dói. Como dói ler isso. Obrigado pela vida que viveu e nos ensinou a viver." José Loreto chamou Léa de "gigante e eterna", enquanto Drica Moraes disse que o momento representava profunda tristeza.

"Muito triste, meus sentimentos. Grande perda", pontuou Bianca Bin. O ator Lázaro Ramos publicou fotos com Léa e agradeceu pelos anos de amizade e aprendizados.

"Eu não sei como fazer esta despedida, Dona Léa. Dói. Sua vitalidade, sua força, sua jovialidade e seu talento sempre foram inspiradores. Poder trabalhar com a senhora foi um sonho alimentado por anos e realizado com muita celebração", escreveu. Ambos trabalharam juntos em Mister Brau (2017).