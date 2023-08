677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A consciência de sua autoridade e carreira está no ápice, te trazendo ambição e oportunidades. Mas isso, todavia, lhe exige transformações no terreno das relações. Estar numa posição de maior autoridade exige mais objetividade para se lidar com pessoas. Seu senso de parceria também é questionado pela consciência de seu potencial único, portanto aprenda a lidar com o outro de forma mais objetiva.

Consciência das mudanças

A quadratura do Sol em Leão com Urano em Touro nos traz consciência de mudanças rápidas, mas que nem sempre enxergamos tão claramente. O Sol leonino traz consciência de quem somos e Urano em Touro traz a necessidade de mudanças materiais que abarquem esta consciência de nós mesmos. Também que devemos usar nosso brilho único em pro de todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta