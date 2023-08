SIGA NO

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua consciência social é abrilhantada pela passagem do Sol por Leão. O contato com pessoas será significativo, mas também te exigirá uma revolução emocional. Mesmo que não seja muito adepto da análise emocional, será de extrema importância, já que as pessoas lhe desafiarão neste aprofundamento. Ouse demonstrar mais suas emoções.

Consciência das mudanças

A quadratura do Sol em Leão com Urano em Touro nos traz consciência de mudanças rápidas, mas que nem sempre enxergamos tão claramente. O Sol leonino traz consciência de quem somos e Urano em Touro traz a necessidade de mudanças materiais que abarquem esta consciência de nós mesmos. Também que devemos usar nosso brilho único em pro de todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta