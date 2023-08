SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, tem reforçado todas as suas qualidades de brilho, carisma, luz e criatividade. Mas isso é questionado pela necessidade de inovar certas estruturas em sua vida. Será preciso sair da zona de conforto para inovar e brilhar na carreira. Também é desafiado a trazer seus talentos mais para o nível material e da realização profissional. Ouse revolucionar as estruturas a partir da conexão com sua essência.

Consciência das mudanças

A quadratura do Sol em Leão com Urano em Touro nos traz consciência de mudanças rápidas, mas que nem sempre enxergamos tão claramente. O Sol leonino traz consciência de quem somos e Urano em Touro traz a necessidade de mudanças materiais que abarquem esta consciência de nós mesmos. Também que devemos usar nosso brilho único em pro de todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta