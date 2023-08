677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Busque agora de maneira consciente sua segurança no trabalho, nos cuidados com o corpo físico e com o mundo material. Coloque mais dos seus sentimentos naquilo que faz, mas com leveza e tranquilidade. Sua mente sonda novas e melhores possibilidades na vida, mas de forma sábia e sem perder o realismo. Busque renovar sua visão de mundo e crenças.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua em Gêmeos

A Lua entra em Gêmeos, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. Flexibilidade emocional se faz necessária para fluir melhor. A conjunção de Mercúrio e Pallas em Virgem facilita o processo, trazendo sabedoria e discernimento para analisar o campo emocional.

Horóscopo do dia (11/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta