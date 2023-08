677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe pede mais conexão com os outros, sair um pouco mais de si mesmo. Busque conexão afetiva leve. Viva as parcerias com comunicação dos sentimentos. Há uma mentalidade sábia que lhe conecta com sua autoridade e senso de limites de forma justa, lhe facilitando um equilíbrio para lidar com pessoas e também na vida profissional.

Lua em Gêmeos

A Lua entra em Gêmeos, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. Flexibilidade emocional se faz necessária para fluir melhor. A conjunção de Mercúrio e Pallas em Virgem facilita o processo, trazendo sabedoria e discernimento para analisar o campo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta