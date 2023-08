677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado com Mercúrio. Você passa por um processo de libertação e expansão mental e hoje isso se conecta muito com a troca de ideias com o outro. Busque ventilar ideias com otimismo, mas também realismo. Ideias quanto a casamento, parcerias e vida social podem se beneficiar da troca livre e honesta de ideias e pontos de vista.

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta