GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado com Júpiter. Sua mente agora sonda questões emocionais, passadas, familiares e de ancestralidade, pedindo organização e senso crítico. Todavia, há o aspecto benéfico com Júpiter que lhe amplia os horizontes psíquicos e espirituais, facilitando a cura de suas questões emocionais. Busque enxergar lar, emoções, família e seu passado com mais liberdade e objetividade.

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta