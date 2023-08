677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções profundas passam por uma pacificação e esvaziamento. Aprenda a encarar as emoções mais difíceis com serenidade e paz. Também aprenda a deixar ir a necessidade de ter outra pessoa o tempo todo com você. Aproveite o silêncio da solitude para se ouvir melhor. Reciclagem de antigas emoções, apegos e hábitos que deve ocorrer com serenidade e paz.

Lua Minguante em Touro

A Lua entra na fase Minguante em Touro. Devemos encarar o mundo material, posses, talentos e finanças com mais desapego, sabedoria e maturidade. A conjunção a Urano reforça a temática do desapego e de uma visão mais ampla neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta