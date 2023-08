SIGA NO

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O ritmo de obrigações e cobranças deve diminuir. O Sol no seu signo te impele numa busca de si próprio, mas, para que tenha sucesso, suas emoções devem ser pacificadas e disciplinadas. Encare emoções e hábitos com mais realismo e praticidade. Atenda somente a demandas reais e não esgote suas energias pelejando com o mundo. Sabedoria profissional e de imagem.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Minguante em Touro

A Lua entra na fase Minguante em Touro. Devemos encarar o mundo material, posses, talentos e finanças com mais desapego, sabedoria e maturidade. A conjunção a Urano reforça a temática do desapego e de uma visão mais ampla neste sentido.

Horóscopo do dia (08/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta